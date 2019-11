ULA hält Anschluss an die Plätze über dem Strich

Im zweiten Spiel des Wochenendes traf ULA in einem Berner Duell auf Grünenmatt. Bei den Emmentalern sollten dringendst Punkte geholt werden, um den Anschluss an den Strich nicht zu verlieren. Die Oberaargauer gingen 3:1 in Führung, Grünenmatt glich aber wieder aus, kein Team erspielte sich im Schlussdrittel mehr als ein Tor Vorsprung. Es kam schliesslich zur Verlängerung, Nick Lang erzielte in der 65. Minute das 7:6 für ULA. Die Gäste sicherten sich so zwei wichtige Zähler.