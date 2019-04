UHC Thun: Wie ein Elefant auf engem Raum

Übrigens: Ad Astra Sarnen, der Qualifikationssieger der NLB, liegt in der Serie gegen den Letztplatzierten der NLA Kloten-Dietlikon Jets ebenfalls mit 2:1 in Front. Stand jetzt gäbe es nächste Saison also zwei neue Teams in der NLA. Noch ist aber nicht aller Tage Abend. In einer Playoff-Serie braucht es bekanntlich vier Siege. «Und unsere Kräfte sind noch nicht am Ende», meint Thomann.

Am Samstag hat der UHC Thun in der Mur-Halle die Möglichkeit auszugleichen. Wenn das gelingt, könnten die Thuner am Sonntag auswärts gleich nachdoppeln und das erste Break holen. Dann wäre die Welt aus Thuner Sicht wieder in Ordnung – und der Raum des Elefanten nicht mehr so eng.