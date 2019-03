Es ist schön, seinen Namen auf solch einer Liste zu sehen, aber damit hat man noch keinen Preis gewonnen. Ich mache mir nicht gross Hoffnungen, gedraftet zu werden», meint Weibel. Einst machte er sich Gedanken, in eine nordamerikanische Juniorenliga zu wechseln. «Aber ich sehe meine Zukunft in der Schweiz. Ich fühle mich wohl und bin gerne hier», sagt er. Sein nächstes Ziel ist ein Aufstieg in die Swiss League zu Langenthal, wo schon öfters Junioren der SCL Tigers eingesetzt wurden.

In ein paar Jahren möchte er in der National League eine tragende Rolle spielen. «Bis dann muss ich physisch noch zulegen. Auch die Grösse ist nicht optimal, aber das kann ich schlecht beeinflussen», sagt der 1,74 Meter grosse und 84 Kilogramm schwere Tigers-Junior. Und mit welchem Verein er in der National League spielen will, weiss er schon. «Ich bin Langnau-Fan, und es wäre cool, wenn ich bei den Tigers den Schritt in die1. Mannschaft schaffen würde.»