Thun im Moment unwiderstehlich

Oft musste er Sperren absitzen. Seit er für Dübendorf spielt, ist alles anders. Er sei ein ruhiger, besonnener Akteur geworden, ein genialer Spieler. Das sagten am Samstag, als die Zürcher im Grabengut gastierten, Offizielle des Tabellenzweiten. Neff selbst konnte sich nicht äussern. Denn Thun und Dübendorf haben vereinbart, dass der 27-Jährige gegen seinen Ex-Club nicht spielt – zumindest während der Regular Season nicht.

Starkes Kollektiv

Neff fehlt Dübendorf – so wurde aus den Reihen der Zürcher vermeldet – schmerzlich. Doch auch mit ihm hätten die Zürcher kaum verhindern können, dass die Berner Oberländer eine Woche nach dem Coup in Arosa ein weiteres Schwergewicht der Liga zu bezwingen vermochten. Dübendorf spielte zwar gut, «doch wir waren noch ein bisschen besser», brachte es Stephan Küenzi auf den Punkt.

Thuns Torhüter gehörte zu jenen Akteuren, die aus dem starken Kollektiv herausragten. Ein anderer war Gil Reymondin, der das 1:0 sowie das 4:1 erzielte und beim Thuner Führungstreffer Glück hatte, dass der sonst sichere Gästeschlussmann Remo Trüb die Scheibe aus der Fanghand ins Netz kullern liess.

Dann gilt es speziell Noah Fuss zu erwähnen. Der 18-Jährige Elitejunior des SC Bern, der am Samstag erst zum dritten Mal in der Meisterschaft für Thun stürmte, erzielte das wichtige 3:1 in einer Phase, als Dübendorf vehement den Ausgleich anstrebte.

Starke Konkurrenz

Am Ende leuchtete ein 4:1 von der elektronischen Matchuhr. Es war Thuns fünfter Sieg in Folge. Die Monate September und Oktober, als die Mannschaft in zu viele unnötige Niederlagen geschlittert war, sind vergessen. Thun ist derzeit fast unwiderstehlich und vermag jedem Gegner sein Spiel aufzuzwingen.

«Jeder gibt nun mehr Gas, auch in den Trainings», erklärte Küenzi. «Wir müssen auch stets Topleistungen liefern. Sonst droht man schnell jungen Spielern aus den Partnerteams weichen zu müssen. Jeder steht immer unter Druck.» Das gilt auch für Küenzi selbst.