Teferas Doppeltriumph, Hadorns Premiere

Und Tefera tat dies eindrücklich: Zweimal triumphierte er. «Das war nicht einfach», sagte er lachend, «die 5 km nahm ich zum Einlaufen, auf den 10 km wollte ich meine Grenzen ausloten.» Während er mit seinen 15:43 Minuten über die kürzere Distanz einen Vorsprung von 40 Sekunden auf Michael Pfanner herauslief, deklassierte er mit seinen 30:55 Minuten die Konkurrenz über die längere Strecke. 4:22 Minuten nahm er dem zweitklassierten Matthias Kuert ab.

Für den Äthiopier Tefera, der in einer anderen Asylunterkunft lebt als seine Frau und die beiden Kinder, bedeutet das Laufen eine Möglichkeit, um den Kopf frei zu kriegen. Und auch, um etwas Geld zu verdienen. In Kerzers stimmte dank den beiden Topleistungen auch die monetäre Seite. Und bereits denkt er weiter: «Am Grand Prix von Bern versuche ich es womöglich nochmals über zwei Distanzen.»

Hadorn mit Formtest

Einen Ausflug in eine verwandte Sportart unternahm Joey Hadorn. Der bald 22-jährige Oberländer aus Fahrni bei Thun ist Orientierungsläufer. Der Kerzerslauf bildete für ihn eine mehrfache Herausforderung: durch den Vergleich mit den Spezialisten, einer ungewohnten Härteprüfung und einer Premiere bei diesem Klassiker. Hadorn zog sich mit dem 10. Rang und als viertbester Schweizer ausgezeichnet aus der Affäre.

In 48:51 Minuten legte er die Strecke des Hauptrennens über 15 km zurück. Nur 1:21 Minuten verlor er auf den Halbmarathon-Europameister Tadesse Abraham (6.). Der Rennverlauf stellte Hadorn auf die Probe. Ab Kilometer 2 war er auf sich alleine gestellt.

Nach der Sportler-RS sieht er sich bestätigt: «Das war ein guter Winter», sagt er. Bevor die OL-Saison in einem Monat richtig beginnt, stellt sich Hadorn dem Vergleich mit den Langstreckenläufern am nächsten Samstag nochmals. Er startet in Uster an der 10 km-Strassenlauf-Meisterschaft.