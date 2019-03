Seit Samstag weilt er in Andorra. Von dort geht es für ihn am Mittwoch direkt weiter nach Italien. «Ich merke, dass die letzte Phase der Saison an der Substanz zerrt. Schnell ist ein Muskel verspannt oder machen sich irgendwo am Körper Schmerzen bemerkbar. Doch ich kann mich nicht beklagen. Mir geht es gut, und ich verfüge noch über genügend Energiereserven.»

Fast der 1. Weltcuppunkt

Es ist gerade diese Schlussphase der Saison, in der sich die Höhepunkte für den Speedspezialisten aus St. Stephan jagen. Nach der Junioren-WM in Italien durfte Rösti in Kvitfjell im Weltcup debütieren. Die Premiere auf höchster Stufe war eigentlich schon Anfang Februar vorgesehen gewesen. Doch die Abfahrt in Garmisch musste wegen Schneefalls abgesagt werden.

Auch in Norwegen wurde die erste der zwei geplanten Abfahrten wegen der Wetterbedingungen gestrichen. «Ich befürchtete schon, dass es wieder nichts wird», erzählt Rösti. Am 2. März war es dann doch so weit. Rösti fuhr in seiner ersten Weltcupabfahrt auf Platz 31. «Das war eine coole Sache.» Natürlich wäre er gerne in die Punkteränge gefahren. Zu Rang 30 fehlten bloss zwei Zehntel.

«Im ersten Moment ärgerte mich der knappe Rückstand, aber insgesamt war es eine gute Vorstellung.» Die zweite Chance auf Weltcuppunkte folgt am Mittwoch. Als Juniorenweltmeister darf er die Abfahrt am Weltcupfinale in Soldeu bestreiten. Das Highlight ist indes mit Stress verbunden. Unmittelbar nach dem Rennen geht es mit dem Auto in drei Stunden nach Barcelona.

Von dort fliegt Rösti nach Venedig. Die 2,18 Meter langen Abfahrtsski müssen ebenfalls mit. «Ich hoffe, der Gepäcktransport klappt.» Von der Küstenstadt dauert die Autofahrt nach Sella Nevea nochmals gut zwei Stunden. «Ich werde spät in der Nacht ankommen. Vielleicht verzichte ich am Donnerstag auf das erste Training.» Allerdings geht es an der italienisch-österreichischen Grenze um viel.