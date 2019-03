Infobox

Am Samstag feierte Lerchenfeld gegen Köniz II den ersten Saisonsieg in der 2. Liga inter seit dem 18. August 2018. Vor der Pause dominierten die Könizer, fanden aber kein Rezept, um Torhüter Adrian Liechti zu bezwingen. Danach übernahmen die Einheimischen das Szepter, obwohl zahlreiche Leistungsträger verletzungsbedingt fehlten. Zudem musste Mittelfeldspieler Steven Baumer in der 24. Minute wegen einer Verletzung ersetzt werden und dürfte längere Zeit ausfallen.

Er wurde durch Florijan Dushica ersetzt, der wie in der 32. Minute einen Foulfreistoss zum 1:0 ablenkte. Die Oberländer spielten nun immer besser. Nach der Pause hatte Ardit Zenuni bei einem Corner das 2:0 auf dem Kopf, verzog aber (53.). 13 Minuten später angelte sich Patrick Gerber sich den Ball und traf zum 2:0. In der Nachspielzeit markierte Melvin Sarbach noch das 3:0. Zufrieden war Coach Bruno Feller: «Heute hatten wir das Glück, das uns in der Vorrunde fehlte. Je länger das Spiel dauerte, desto besser hatten wir es im Griff. Wir glauben immer noch an den Ligaerhalt.»