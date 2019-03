Man spürte die Bereitschaft der jungen Mannschaft. Körperlich war sie den robusten Genfern unterlegen, spielerisch aber beeindruckte das Team. Mit einem wirksamen Pressing wurde die Angriffsauslösung von Meyrin schon in dessen Platzhälfte unterbunden. Andererseits kamen die Platzherren mit sorgfältigem Spielaufbau immer wieder in Strafraumnähe. Zweimal profitierten sie auch von Fehlern in der Abwehr der Genfer.

So konnte Floriant Zubaku allein auf den Torhüter Joao Barroca losziehen, zögerte dann aber bei der Schussabgabe zu lange; Uros Vasic besass die zweite Grosschance vor der Pause. Auch er konnte nicht reüssieren. «Schade, dass wir derartige Topchancen nicht in Tore ummünzen konnten», sagte Assistenztrainer Fritz Binggeli.

Die einzige Schrecksekunde der ersten Halbzeit gab es für die Thuner in der 23. Minute. Beim ersten gefährlichen Angriff von Meyrin diktierte der Schiedsrichter einen Freistoss gegen Thun nahe der Strafraumgrenze. Alexandre Valente zirkelte den Ball über die Mauer an die Latte. Der zurückspringende Ball landete vom Kopf von Devlin Moussilou in den Armen des Thuner Goalies Nino Ziswiler.

Zwei fatale Fehler

Mit Ausnahme der ersten fünf Minuten nach dem Seitenwechsel, als Ziswiler dreimal reaktionsschnell abwehren musste, waren die Thuner spielbestimmend. Es schien nur eine Frage der Zeit bis zur möglichen Führung. Aber es kam anders. In der Vorwärtsbewegung verloren sie an der Mittellinie den Ball. Valente zog davon, hatte das Auge, um den mitgelaufenen Moussilou zu bedienen, der mühelos einschoss.

Gute zehn Minuten später die gleiche Situation: Erneut war es Valente, der von einem schweren Fehler profitierte. Erneut war es Moussilou, der Topskorer der gesamten 1. Liga, der keine Mühe hatte, das 2:0 herzustellen. «Solche Fehler darf man gegen ein abgezocktes Team nicht machen. Da wird man bestraft», sagte Binggeli.

Nun folgte ein Sturmlauf der Thuner. Floran Ajeti sorgte mit einem Schuss in die hintere Torecke zwölf Minuten vor Schluss für das 1:2. Die Genfer wussten sich in der Schlussphase nur noch mit Schauspielerei und Zeitschinden zu behelfen. Mehrmals hatte das Privitelli-Team den Ausgleich auf dem Fuss.

Trotz allen Bemühungen blieb ein weiterer Torerfolg aber aus. «Allein Resultat und Chancenauswertung stimmten nicht, aber vorwerfen kann man dem Team nichts. Dies gibt Mut für die nächsten Spiele», analysierte Binggeli. (pvt)