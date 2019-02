Die Oberländer schafften jedoch die Wende, nutzten Fehler und Strafen des Gegners aus, gingen 3:2 in Führung. Dann jedoch zwei Weitschüsse, zwei Treffer. Erst der Ausgleich von Matthias Seematter 24 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit, dann der Siegtreffer von Huttwils Captain Sven Nägeli in der 69. Minute.

Die Oberaargauer zogen doch mit 3:0 Siegen in den Playoff-Halbfinal ein. Diesen eröffnet Huttwil am 26. Februar mit einem Heimspiel. Setzt sich Valais Chablais im Viertelfinal gegen Wiki-Münsingen durch, sind die Walliser die Kontrahenten. Bei einem Sieg der Aaretaler ist es der Sieger aus dem Duell Dübendorf - Basel.

Viele Verletzte

Thun hingegen sieht sich mit einem bitteren, weil sehr frühen Saisonende konfrontiert. Geprägt wurde die Saison vor allem durch viele verletzungsbedingte Abwesenheiten, zuletzt mussten die Oberländer oft mit nur drei Blöcken antreten. «Dies hat uns entscheidend geschwächt», bilanzierte Trainer Christoph Schenk. Dennoch gelang es seinem Team, die Playoffs als Siebter souverän zu erreichen. Daher konnte Schenk ein einigermassen positives Fazit ziehen.

«Es ist nicht selbstverständlich, dass wir die Playoffs erreicht haben», meinte er. «Vom Budget her sind wir am unteren Ende der Swiss Regio League anzusiedeln. Und die Spitzenclubs sind in dieser Saison viel stärker geworden.» Kritisch bewertete Schenk den Saisonstart. «Der müsste besser sein», sagte er. Und wünscht sich mehr Leistungskonstanz von seinem Team; Thun gewann fünfmal hintereinander, hatte aber auch eine Serie von vier Niederlagen in Folge zu verzeichnen.

Weniger Verletzungspech könnte dabei helfen. «Heute hat man gesehen, was möglich ist, wenn wir fast komplett antreten können», sagte Schenk nach dem samstäglichen Ausscheiden. Für die nächste Saison sollte das Team in grossen Teilen unverändert bleiben.