Siegenthaler hält an der Lenk dem Druck stand

Erfolgreiche Titelverteidigung für Sina Siegenthaler. Die Emmentalerin aus Schangnau gewann am Sonntag die Schweizer Meisterschaft an der Lenk. Der Weltcupfahrerin lag der abwechslungsreiche Parcours am Betelberg, sie gewann vor Anouk Dörig, die Bronzemedaille ging an Simona Meiler.