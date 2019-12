Sclabas läuft dreimal, Lehmann erstmals

Definitiv war es erst wenige Tage vor dem Rennen gewesen: Delia Sclabas würde erneut teilnehmen an ihrem «Quasi-Heimrennen» Steinhölzlilauf. Von einem Trainingslauf sprach die U-20-Europameisterin dieses Sommers über 1500 m. Ihr Fokus gilt den Cross-Europameisterschaften vom kommenden Sonntag in Lissabon. «Nochmals Spass haben und mich mit meinen Drillingsschwestern und dem Bruder am selben Anlass betätigen» wollte sie.