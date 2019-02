Insbesondere bei den Gegentoren zwei und drei. Beim zweiten Treffer erwischte SCL-Stürmer Vincenzo Küng Keeper Tim Guggisberg mit einem Buebetrickli und dies nicht etwa ins nahe, sondern sogar ins entfernte Eck. Und dem 3:0 ging ein Abpraller und Hektik in der Abwehr der Gäste voraus.

«Wir sind froh, dass wir gleich zu Beginn Tore erzielen konnten», kommentierte Tom Gerber, der Schütze des dritten Treffers, den Spielverlauf. «Wir konnten mehr Chancen als im letzten Spiel kreieren. Dann wurden wir zu passiv, das darf nicht passieren.»

Aus dem Nichts

Während das Team aus der Flughafenstadt ein erhebliches Problem in der Defensive hat, steht der SC Langenthal genau auf dieser für einen Titelgewinn besonders wichtigen Position äusserst solide da. Mit Philip Wüthrich zählt das Berner Team auf den besten Schlussmann der gegenwärtigen Swiss-League-Playoffs.

In der Defensive zeigte sich der SCL grundsätzlich solide. Dass die Zürcher dennoch zu Beginn des dritten Drittels ins Spiel zurückkamen, war mit viel Glück verbunden: Ein scharfer Schuss wäre eigentlich am Gehäuse vorbeigezogen, doch der Puck prallte an das Bein von Nico Dünner und von dort in Tor.

Einmal freiwillig und einmal unfreiwillig war er somit der letzte Mann am Puck beim jeweils ersten Tor beider Teams. Weniger als eine Minute später traf der aufgerückte Kloten-Verteidiger Fabian Ganz aus mittlerer Distanz ins rechte, hohe Eck – aus dem Nichts heraus waren die Zürcher wieder da.