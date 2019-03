SC Langenthal: Erfolg in Zeiten des Umbruchs

«Bis jetzt haben wir in dieser Saison unsere Ziele erreicht», sagt Gian Kämpf, der Geschäftsführer der Oberaargauer. «Wir wollten erst in der Qualifikation unter die ersten vier und dann in den Final.» Es sei keine einfache Saison gewesen.

«Gegen den Schluss hin haben wir dank starken Kollektivleistungen so weit kommen können», sagt Kämpf. Kann Langenthal erneut den Pokal in Empfang nehmen, dürfte das Team die Ligaqualifikation gegen Davos oder Rapperswil-Jona bestreiten. Und es würde sich erneut die Frage stellen: Will der SCL aufsteigen?

Langfristiger Aufbau

2017 hatte sich die Clubführung vor dem Beginn der Finalserie gegen Rapperswil-Jona zu diesem Thema nicht klar positioniert. Erst vor der Ligaqualifikation gab es ein klares Bekenntnis pro Aufstieg; diese ging gegen Ambri-Piotta allerdings 0:4 verloren. Auch diesmal vermeidet Kämpf klare Aussagen. «Die Ligaqualifikation würden wir spielen», sagt der SCL-Geschäftsführer. «Weiter äussere ich mich zu diesem Thema derzeit nicht.»

Ein Aufstieg in die National League würde nicht wirklich zur aktuellen Situation passen, in der sich der SC Langenthal derzeit befindet. In den nächsten Jahren werden die Heimspiele nach wie vor in der Schoren-Halle ausgetragen, die geplante neue Heimstätte im Gebiet Hard wird erst in sechs, vielleicht sogar erst in acht Jahren in Betrieb genommen. Dazu befindet sich der Verein im Umbruch.

Die Ära der beiden Kanadier Brent Kelly und Jeff Campbell endet; Letzterer ist verletzungsbedingt bereits in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz gekommen und derzeit Assistent von Trainer Per Hanberg. Und auch auf der Führungsebene werden die wichtigen Positionen neu besetzt. Stephan Anliker, der am Montag als Präsident der Grasshoppers zurückgetreten ist, gibt wie schon länger bekannt auch den Vorsitz beim SC Langenthal ab. Im August folgt ihm der derzeitige Geschäftsführer Kämpf.