Routinier mit viel Herz und Power

Reber trug auch zu diesem Erfolg wieder einen Treffer bei, es war jener zum 4:1, mit dem Wiki in einem ausgeglichenen Mitteldrittel Lyss auf Distanz hielt. Dem 29-jährigen Flügelstürmer läuft es in dieser Saison ausgezeichnet.

Mit 6 Toren und 3 Assists ist er der Topskorer der Aaretaler, in der Skorerliste der MSL figuriert er auf Platz 7. Reber fällt nicht nur durch seine lockige Haarpracht auf, sondern auch durch seine Spielweise. Er agiert stets mit viel Energie und reisst so seine Teamkollegen mit; Reber ist ein Powerflügel, der mit viel Herzblut sich für seine Mannschaft einsetzt.

«Dies war immer meine Spielweise, mit hundertprozentigem Einsatz will ich meinem Team helfen, erfolgreich zu sein», sagt der aus Toffen im Gürbetal stammende Wiki-Akteur. Als Sportwissenschafter und angehender Sportlehrer ist er stets topfit; lange Wege auf dem Eis zurückzulegen, ist kein Problem.

Dazu kommt, dass Reber mit 29 mittlerweile über viel Erfahrung verfügt; aktuell nimmt er die ihm zugedachte Leaderfunktion vorzüglich war.

Noch unter dem Strich

Mit dem Sieg gegen Lyss hat Wiki den letzten Tabellenplatz verlassen, ist aber nach wie vor unter dem Strich klassiert. Am Mittwoch treten die Aaretaler zur dritten Begegnung mit den See­ländern innert 10 Tagen an. Auf der Leistung vom Samstag können Wiki und Reber aufbauen. Wobei der Stürmer sich nicht in den Vordergrund stellen will.

«Tore und Punkte sind gut, für mich zählt aber in erster Linie, dass wir ins Playoff kommen», sagt Reber. «Dafür will ich positive Energie ins Team geben.» Was ihm derzeit vortrefflich gelingt.