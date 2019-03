Angst vor dem Erfolg

Rotweiss scheiterte einerseits aus Mangel an Erfahrung. Spono ist in dieser Saison als Vierte einen Rang hinter den Oberländerinnen klassiert. Die Luzernerinnen waren jedoch schon wesentlich häufiger in Endspielen vertreten; es war zudem das erste Mal, dass Rotweiss nicht als Aussenseiter in einen Final stieg.

Die Thunerinnen fanden in der ersten Viertelstunde keinen Zugriff auf die Angreiferinnen das Gegners und brachten ihr eigenes Offensivspiel nicht zum Laufen. Die Folge war ein 2:11-Rückstand nach 15 Minuten, eine Wende schien kaum mehr möglich.

«Wir haben im Angriff die falschen Mittel gewählt», sagte die junge Spielmacherin Kira Zumstein. Torhüterin Karmen Korenic und Trainer Peter Bachmann orteten das Problem auf der mentalen Ebene. «Wir hatten Angst vor dem Erfolg», meinte die Slowenin, die zur besten Spielerin ihres Teams gewählt wurde. «Die Spielerinnen wollten, verkrampften sich jedoch und konnten so nicht», kommentierte Bachmann.

Rotweiss gab jedoch nicht auf, kam mehrfach bis auf ein Tor Differenz heran. Nur der Ausgleich, dieser so wichtige eine Treffer im richtigen Moment, wollte nicht fallen. Dann wäre Spono, das zeitweise stark aus dem Tritt geraten war, möglicherweise definitiv eingebrochen.

Die Luzernerinnen blieben jedoch stets in Führung. Was auch damit zu tun hatte, dass Rotweiss in mehreren Situationen, in denen es den Ausgleich hätte anstreben können, teils umstrittene Strafen kassierte. Bachmann war mit der Schiedsrichterleistung überhaupt nicht zufrieden.