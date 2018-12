Potenzial für mehr

Der SC Lyss ist auf Kurs. Eine einzige Niederlage haben die Seeländer in der laufenden Saison kassiert, gegen Adelboden. Dem gegenüber stehen 13 Siege, der letzte am Samstag gegen Valais Chablais II. Das Team von Trainer Patrick Glanzmann nimmt den erhofften Spitzenplatz ein, auch in der veränderten Konstellation in der 1. Liga, wo Lyss neu in einer Gruppe mit den Westschweizer Teams anzutreffen ist. «Das Niveau ist höher als in der letzten Saison», sagt Trainer Patrick Glanzmann. Vor einem Jahr spielte sein Team noch in einer auf sieben Mannschaften geschrumpften Zentralschweizer Gruppe, die im letzten Frühling aufgelöst wurde.