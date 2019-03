Nun wartet Meister Köniz

Wie im Vorjahr ohneNiederlage im Viertelfinal

Wiler-Ersigen erreichte den Halbfinal dank eines klaren 4:0 in der Serie gegen den UHC Uster und zog damit wie in der letzten Spielzeit gegen denselben Gegner auf direktem Weg in die Serie der letzten vier ein. Der vierte Erfolg gegen Uster war mit einem knappen 3:2 zugleich der schwierigste.

Der SVWE konnte sich dank einem starken Goalie Christoph Reich und zwei Toren vom wieder genesenen Daniel Johnsson schadlos halten gegen ein Uster, das noch einmal alle Kräfte mobilisierte, aber offensiv über die ganze Serie hinweg einfach zu wenig zustande brachte. Erstmals seit 2008 kommt es damit also wieder zu einem Playoffduell zwischen Wiler-Ersigen und Floorball Köniz.Die Halbfinal-Affiche könnte brisanter nicht sein: Es handelt sich dabei nicht nur um ein Berner Derby, es ist auch das Duell des letztjährigen Superfinals, das Köniz gewinnen konnte.

Erstmals seit Jahren wird der SVWE nicht als Favorit in eine Serie steigen, hat der Rekordmeister doch die vier letzten Duelle gegen Köniz alle verloren (Superfinal, Supercup und beide Qualifikationsspiele). Immerhin hat Wiler-Ersigen aber den Heimvorteil auf seiner Seite dank der besseren Platzierung in der Qualifikation. Als Playoff-Serie gab es das Duell übrigens letztmals vor über 10 Jahren, in der Saison 2008, als der SVWE mit einem 3:1 (Modus best of five) den vierten Meistertitel holte.

Kirchberg zum zweiten Mal Schauplatz des TV-Spiels

Der SVWE hat auch bereits die Ticketpreise für das TV-Spiel bestimmt: Ein Sitzplatz kostet 20 Franken, Sitzplätze für bis 16-jährige 10 Franken. Stehplätze kosten generell fünf Franken, sämtliche Tickets können im Internet auf www.svwe.ch und www.eventfrog.ch reserviert werden. Kirchberg ist übrigens zum zweiten Mal Schauplatz eines Live-Spiels. Im Vorjahr sorgte die Playoff-Partie zwischen dem SVWE und Rychenberg für die Premiere und blieb vor allem auch wegen des Zaubertores von Daniel Johnsson in aller Munde. Der Treffer wurde auf der Website von SRF innerhalb von 24 Stunden über 100 000-mal angeklickt und steht mittlerweile bei 400 000 Klicks.