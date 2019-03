Nach der Pflichtaufgabe folgt die Kür

Es ist ein Déjà-vu aus der vergangenen Saison, wo sich die Berner mit demselben Resultat gegen denselben Gegner ebenfalls für den Halbfinal qualifizierten. Damals – noch mit René Berliat als Headcoach – konnte Köniz ja bekanntlich die Meisterschaft für sich entscheiden. Berliats Nachfolger Jyri Korsman ist also ein erster Erfolg auf dem Weg zur Titelverteidigung gelungen.

Köniz in Torlaune

«Wir sind durchschnittlich gestartet, haben uns aber kontinuierlich gesteigert», fasst Köniz-Captain Stefan Castrischer die Serie zusammen. Die Niederlage im zweiten Duell sei zum richtigen Moment gekommen. Köniz zeigte eine Reaktion und gewann das darauffolgende Spiel. «Das stärkte unser Selbstvertrauen.

Seither haben wir den Tritt gefunden», ist er überzeugt. Und nach dem erwähnten Sieg gibt es bei Castrischer und seinen Teamkollegen keine Zweifel mehr: «Ab diesem Zeitpunkt war für mich klar, dass wir uns für den Halbfinal qualifizieren werden.»

Die Zuger und allen voran Liga-Topskorer Billy Nilsson fanden kein Rezept gegen die offensiv starken und defensiv soliden Könizer, die in fünf Partien 52 Treffer erzielten und 28 Tore zugelassen haben. Dabei mussten sie in den Spielen vier und fünf auf Nationaltorhüter Patrick Eder verzichten, der eine Zerrung erlitten hatte. Ersatztorhüter Cyril Haldemann musste einspringen. Eder gibt aber sogleich Entwarnung für die bevorstehenden Halbfinalspiele. «Nächste Woche ist alles wieder o.k.», meint er.

Wiler mit Heimvorteil

Die Spieler von Floorball Köniz sind nun so richtig in Playoff-Stimmung. «Der Sieg im Viertelfinal war Pflicht, nun folgt die Kür», meint Castrischer. Kein Wunder, denn im Halbfinal kommt es zum Berner Derby gegen Wiler-Ersigen. Da Wiler nach der Qualifikation den zweiten und Köniz den dritten Rang belegte, haben die Emmentaler den Heimvorteil auf ihrer Seite.

«Es wird eine enge Serie mit vielen Emotionen. Wir sind zuversichtlich und wissen, was es braucht, um Wiler zu bezwingen», sagt Castrischer. Damit spricht er die Direktduelle der aktuellen Saison an. Die drei Derbys konnte Köniz allesamt für sich entscheiden. Und bereits vor dem ersten Spiel vom Samstag ist er sich sicher: «Jetzt geht die schönste Zeit vom Jahr erst so richtig los.»