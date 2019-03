Könizer Torspektakel

Starke Antwort von Meister Floorball Köniz. Nachdem Zug United in der Viertelfinalserie im zweiten Spiel ausgeglichen hatte, reagierten die Vorstädter am letzten Wochenende im dritten Vergleich brillant. Die Könizer liessen von Beginn an gar nichts anbrennen und überrumpelten die Zentralschweizer mit Spielwitz und Leidenschaft. Bereits nach dem ersten Drittel lag Floorball Köniz 4:0 in Führung. Und weil die Mannschaft von Coach Jyri Korsman auch in der Folge konzentriert blieb, resultierte letztlich ein klarer 12:6-Erfolg, der die Könizer in der Serie (best of 7) wieder mit 2:1 in Führung bringt.

Im Playout mussten die Tigers Langnau am Samstag gegen die Kloten-Dietlikon Jets den 2:2-Ausgleich in der Serie hinnehmen, reagierten aber am Sonntag im Heimspiel mit einem klaren 8:2-Erfolg und legten wieder vor. Somit fehlt den Emmentalern nur noch ein Sieg, um den Klassenerhalt zu bewerkstelligen und die Saison vorzeitig zu beenden. (lüp)