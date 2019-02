Nach den ersten beiden Spielen ist ULA jedoch daran, den grössten Erfolg der Vereinsgeschichte zu realisieren. Und dies nicht durch Glück, sondern als die bis jetzt bessere Mannschaft. In Weinfelden gewannen die Gäste am Samstag 6:2; in der heimischen Kreuzfeldhalle am Sonntag 5:3.

Die beiden letzten Treffer Thurgaus fielen dabei erst in den Schlussminuten, als das Spiel bereits entschieden war. Torhüter Michael Niklaus hatte beim Stand 2:1 für ULA einige Chancen des Gegners vereitelt, ehe die Gastgeber zwischen der 53. und 58. Minute auf 5:1 davonzogen. Ein Sieg fehlt noch, und das Team des tschechischen Cheftrainers Tomas Chrapek steht im NLB-Halbfinal, Etwas, was zuvor nie einer Equipe von ULA gelungen ist.

Gute Mischung

Das Potenzial für solch gute Leistungen sei schon während der ganzen Saison da gewesen, sagt Sportchef Heini Sommer. Nur habe man es nicht immer abgerufen, obwohl man mit dem sechsten Platz das Ziel, die Qualifikation in der ersten Ranglistenhälfte erreichte. ULA tritt in dieser Saison ohne Ausländer an, kann dies jedoch sehr gut kompensieren.

Das Team weist eine gute Mischung zwischen älteren und jüngeren Spielern auf. «Zudem ist es Tomas Chrapek gelungen, die Spieler auf den Playoff-Start hin heiss zu machen. Sie gingen mit grosser Motivation in die Spiele gegen Thurgau», sagt Sommer. Am Samstag zeigten die Oberaargauer eine Leistung, die der Sportchef als die beste in den letzten zwei Jahren bezeichnete. Es war sogar möglich, den Akteuren aus der zweiten Reihe gegen Ende der Begegnung Spielpraxis zu verschaffen.

«Jetzt wollen wir die Chance packen», sagt Sommer. Und damit in der Entwicklung des Vereins einen weiteren Schritt gehen. Langenthal-Aarwangen hat sich im Mittelfeld der NLB etablieren können. Dabei soll es jedoch nicht bleiben. Auch im Oberaargau denkt man daran, sich Richtung Spitze zu orientieren.