Besser hätte es sich der Hauptsponsor kaum vorstellen können: Am gestrigen Tag feierte die Firma Ammann Schweiz AG ihr 150. jähriges Jubiläum auch im Schoren. Am Abend lud die Langenthaler Maschinenbauunternehmung zahlreiche Gäste zum Spiel ein, um die Region an diesem speziellen Geburtstag teilhaben zu lassen. Grund zum Feiern gab es dann auch wegen des Spiels.