Michael Schärers Dilemma

Schärer war praktisch die ganze Saison verletzt. Im Olympiawettkampf, in dem er vor einem Jahr den sechsten Platz im Big Air erreichte, hatte er sich an der Schulter verletzt. Nach langer Rehabilitation kehrte der Oberländer erst in Mammoth Mountain (USA) in den Weltcup zurück. Dort verpasste er allerdings den Final.

Eine Woche später gelang Schärer hingegen in Québec (Ka) ein vorzüglicher Wettkampf. Ohne das letzte Risiko einzugehen, erreichte er Platz vier auf der Big-Air-Schanze. Zu dumm also, bleiben in dieser Saison nur noch wenige ­­Wettkämpfe.

Das positive Gefühl nimmt der Sportler jedoch mit. Hinzu kommt die Vorfreude auf den Sommer. Ein Motorradhändler aus der Region stellt Schärer eine Harley-Davidson zur Verfügung: «Ich freue mich auf die Ausfahrten mit dem Motorrad.» (stü)