Letzte Woche fand in Orsblie die Junioren-Weltmeisterschaft statt. Bovisi, bei der Anreise noch 21-jährig, bestritt seine fünfte und letzte Junioren-WM mit hohen Erwartungen. Zu viele Fehler am Schiessstand kosteten ihn allerdings eine gute Platzierung. So verpasste er im Einzel die Top 30 um einen Rang, im Sprint resultierte gar nur der 65. Platz. Es gab also kein verfrühtes Geburtstagsgeschenk für den Athleten, der am Sonntag seinen 22. Geburtstag feierte.

Mit 13 der Start

Sein Vater Battista Bovisi war Langläufer im A-Kader von Swiss-Ski. «Ich stand daher bereits früh auf den Langlaufskiern», erzählt der Sohn. Trotzdem entschied er sich vorerst für Skispringen und nordische Kombination. Dann kam der Biathlon-Disziplinenchef von Swiss-Ski, Markus Segessenmann, ins Spiel, der mit der Familie Bovisi befreundet ist.

Während den Ferien in Realp besuchte Sandro Bovisi mit ihm das nationale Biathlon-Leistungszentrum – und war sofort begeistert. «Die Kombination von Vollgas beim Laufen und totaler Konzentration beim Schiessen faszinierte mich.» So fing er im Alter von 13 Jahren mit Biathlon an. Mittlerweile trainiert er mit der Schweizer Elite. «Besonders von Benjamin Weger habe ich sehr viel gelernt, auch dank ihm hat unsere Sportart in der Schweiz endlich einen höheren Stellenwert erhalten. Ich bewundere ihn.»

Dadurch, dass Bovisi sich im C-Kader befindet, ist es ihm überhaupt möglich, als Profisportler voll auf Biathlon zu setzen. Die Kosten für Trainingslager, Wettkämpfe und Material werden vom Verband übernommen. Verdienen tut er mit dem Sport dennoch nicht viel. Weil er im letzten Sommer die Spitzensport-Rekrutenschule abgeschlossen hat, erhält er von der Armee Erwerbsersatz. Zudem wird er von der Schweizer Sporthilfe, von Passion Schneesport und von Sponsoren unterstützt.

Mit 22 zur EM

Vor der RS hatte er an der Feusi in Bern die Handelsschule absolviert. Da lernte er mit dem Eishockeyspieler Dario Meyer auch seinen besten Freund und vorübergehenden WG-Partner kennen. «Wenn wir mal beide zu Hause waren, konnten wir über alles sprechen und zusammen abschalten.»