60 Schützen stehen in Reih und Glied. Mittendrin: der 19-jährige Lukas Roth aus Rubigen. In der Mehrzweckhalle des Waffenplatzes Bern ging am vergangenen Wochenende der Verbandsmatch der Junioren über die Bühne.

Mit einer Punktzahl von 625,5 stellte Roth einen Schweizer Rekord bei den Junioren auf. «Es war eine Genugtuung nach der verpassten EM-Qualifikation im Dezember», sagt das Mitglied der Schützen Region Thunersee.

Schon im jungen Alter gab er seine ersten Schüsse mit seinem Grossvater ab – dass er dies aber einmal fast professionell machen würde, wäre ihm dazumal nie in den Sinn gekommen.

Als er dann später mit dem damaligen Freund seiner Mutter, der auch Schütze war, ab und zu mit ins Schützenhaus ging, hat es ihn gepackt. So fing er in einem Juniorenkurs in Rubigen an, nahm Schritt für Schritt übers kantonale Kader, bis er 2015 ins Nachwuchs-Nationalkader aufgenommen wurde.