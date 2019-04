Maurer kehrt zu Köniz zurück

Bei den Växjö Vipers zeigte Maurer in der besten Liga der Welt, über welche Skorerqualitäten er verfügt. In 39 Spielen für die Südschweden gelangen dem 26-Jährigen 67 Punkte. «Die Zeit in Schweden war toll, ich konnte wertvolle Erfahrungen sammeln. Doch die emotionale Bindung zu meinem Stammverein hat mir gefehlt», erzählt Maurer.

Auch Sportchef Heinz Zaugg freut sich, seinen Topskorer wieder im Team zu wissen: «Wir haben Maurer vermisst. Ihn zu ersetzen, ist uns in der letzten Saison nur teilweise gelungen. Ohne Frage werden wir von seinen Erfahrungen profitieren», sagt Zaugg. Maurer hat bei den Vorstädtern einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet.