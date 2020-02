Lyss spielt gegen Martigny und ohne Kristian Suleski

Der Gegner von Lyss im MSL-Playoff steht fest. Die Seeländer treffen ab dem nächsten Dienstag in einer Best-of-5-Serie auf den Qualifikationssieger Martigny, das erste Heimspiel findet am kommenden Donnerstag (19.45 Uhr) in der Seelandhalle statt. Gegen die Walliser wird Lyss ohne Verteidiger Kristian Suleski antreten.