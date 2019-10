Lyss profitiert von Thuner Fehlern

Thuns Trainer Christoph Schenk war am Ende konsterniert. Seine Mannschaft hatte im letzten Drittel dominiert und dennoch den entscheidenden Gegentreffer zum 1:2 kassiert. «Wenn unsere Leistungsträger derartige individuelle Fehler begehen, ist diese Niederlage nicht unglücklich, sondern verdient», stellte der Coach klar. Schenk sprach damit die Aktion an, als Captain Joel Reymondin in Unterzahl ein Befreiungsschlag misslang und er dadurch dem Lysser Topskorer Bruno Blatter den 2:1-Siegtreffer ermöglichte.