Der Gegner war bissig, wir kamen nicht leicht zu unseren Erfolgen», bewertet Lyss-Trainer Patrick Glanzmann den Verlauf der drei Viertelfinals. Der scheidende Coach ist mit den Leistungen seines Teams zufrieden. «Wir haben unsere Aufgabe im Grossen und Ganzen souverän gelöst.» Noch nicht mit dabei war wegen einer Schnittverletzung Bruno Blatter, der zweitbeste Skorer der Lysser.

Der ehemalige Burgdorfer soll in dieser Woche ins Training einsteigen; es besteht die Möglichkeit, dass er im Halbfinal eingesetzt werden kann, der am Samstag mit einem Heimspiel beginnt. Sollte Servette II gegen Adelboden noch eine Wende schaffen (derzeitiger Stand 2:1 für Adelboden), wären die Genfer der Gegner. Bei einem Sieg der Oberländer trifft Lyss auf St-Imier.

Meyer übernimmt

Mittlerweile ist auch klar, wer Glanzmann als Trainer nachfolgt, nachdem dieser entschieden hat, Lyss Ende Saison zu verlassen. Verpflichtet wurde Serge Meyer (42), der seine Karriere in Lyss startete, ehe der Verteidiger von 1996 bis 2010 für Biel spielte und mit diesem Club 2008 in die NLA aufstieg. Seine Karriere liess Meyer in Langenthal ausklingen. Aktuell ist er Assistenztrainer bei den Bieler Elite-Junioren.

Zu wenige Tore erzielt

Zu Ende ist die Saison bereits für Burgdorf. Die Emmentaler verloren auch die dritte Viertelfinalpartie gegen St-Imier 2:4 und damit die Serie mit 0:3 Siegen. Den gleichen Gegner hatte Burgdorf in der letzten Runde der Qualifikation noch auswärts 8:0 bezwungen. «Wir waren bereit, das 8:0 hat nicht zu Überheblichkeit geführt», sagt Trainer Robert Othmann.

«Wir haben schlicht zu wenige Tore erzielt.» Mit drei Treffern in drei Spielen lässt sich keine Playoff-Serie gewinnen. Das frühe Ausscheiden befriedigt weder die Spieler noch den Coach. Dieser ist dennoch mit dem Saisonverlauf zufrieden. «Wir sind in der Qualifikation Vierter geworden, haben uns für die erste Cup-Hauptrunde qualifiziert, grosse Fortschritte gemacht und eine Winnermentalität entwickelt», sagt Othmann. Die dann jedoch in der entscheidenden Saisonphase nicht zum Tragen kam.