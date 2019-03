«In der MSL gibt es fast mehr Mannschaften in der näheren Umgebung als in der 1. Liga», sagt er und denkt an Teams wie Wiki-Münsingen, Thun, Düdingen und Huttwil. Mindestens 7 der 16 Auswärtspartien werden die Seeländer gegen diese Kontrahenten bestreiten.

Das Vereinsbudget, das etwa eine halbe Million Franken beträgt, muss daher nicht erhöht werden. Auch in der MSL werden den Spielern nur geringe Entschädigungen ausbezahlt; Lyss bleibt seiner Linie treu und verzichtet darauf, Akteure mit finanziellen Anreizen zu ködern.

Im Seeland ist man überzeugt, dass man in der MSL mithalten kann. Lyss gehörte wie Wiki-Münsingen und Thun einst zu den führenden Teams in der 1. Liga Zentralschweiz. An diesen Mannschaften orientiert sich der Verein. «Es sollte möglich sein, ein ähnliches Niveau wie Wiki und Thun zu erreichen», sagt Müller.

Die Aaretaler erreichten als Sechste, die Oberländer als Siebte in dieser Saison souverän die Playoffs. Attraktiver wird Lyss als MSL-Equipe für junge Spieler aus Elite-Junioren-Mannschaften, die den Sprung in den Profibereich nicht schaffen.

Der neue Trainer Serge Meyer, der Patrick Glanzmann ablöst, ist aktuell noch im Bieler Nachwuchs tätig. Mit dem früheren Profi dürften die Verbindungen zum Seeländer NLA-Club noch enger werden.

Wenige Veränderungen

In der Zusammensetzung der Mannschaft wird es nach dem Aufstieg keine allzu grossen Veränderungen geben. Spieler, die in Erwägung zogen, aus beruflichen oder familiären Gründen kürzerzutreten, laufen nun vielleicht doch weiter für Lyss auf. «Ich habe bemerkt, wie sehr sich alle von der Stimmung nach dem Sieg am Dienstag mitreissen liessen», sagt Müller.

«Der eine oder andere überlegt sich nun, ob er jetzt wirklich das Team verlassen will.» Dies treffe etwa auf Bruno Blatter (32) zu, der für die Seeländer, Zuchwil und Burgdorf total 13 Jahre in der 1. Liga gespielt hat. Er könnte nun seine Karriere in der MSL abschliessen.

Die laufende Saison ist noch nicht fertig. Ab dem 20. März spielt Lyss in einer Best-of-5-Serie gegen Arosa oder Wetzikon um den Schweizer 1.-Liga-Meister-Titel. Weil in der Seelandhalle kein Eis mehr zur Verfügung steht, werden die Heimspiele in Zuchwil ausgetragen. «Diesen Titel wollen wir auch noch holen», sagt Müller. Dann könnte ein zweites Mal gefeiert werden.