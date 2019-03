Lehrling im Profiteam

Bern ist für den 20-jährigen Ittiger nicht mehr der Alltagsort. Im vergangenen Sommer hat er in der Bundesstadt die Sport-KV-Lehre bei der Schweizer Armee abgeschlossen. Sofort danach folgten die grossen Erfolge: U-23-Europameister und U-23-Weltmeister ist er im zweiten Halbjahr 2018 geworden. Deshalb holte ihn Sunweb früher als geplant vom Nachwuchs- ins Profiteam und stattete ihn mit einem Dreijahresvertrag aus.

Die vergangenen vier Monate bereitete er sich mehrheitlich privat auf Mallorca auf seine erste World-Tour-Saison vor, so wie das viele Radrennfahrer machen. Zusammen mit dem gleichaltrigen Frutiger Joel Sutter und zwei Deutschen mietete er schon im November ein Apartment. «Das Wetter und damit die Trainingsbedingungen sind dort im Winter besser als in der Schweiz», begründet Hirschi diesen Schritt. Viermal flog er in dieser Zeit für jeweils ein einwöchiges Trainingslager mit dem Team an die Costa Blanca nach Calpe.

Das Reisen und Leben aus dem Koffer findet Hirschi spannend. «In zehn Jahren sage ich vielleicht etwas anders.» Jetzt war er das erste Mal derart lange weg. Mutter Erika liess den Zögling ohne Bedenken ziehen: «Er hat alles selber organisiert. Das ist eine seiner Stärken.» Auch bezüglich der Ernährung in der Fremde machte sie sich keine Sorgen. «Marc kann gut kochen, das ist kein Problem.»

Tipps vom Vater

Nur im Dezember für die Credit Suisse Sports Awards und über Neujahr kam Hirschi für ein paar Tage in die Schweiz. Ist er im Land, wohnt er immer noch daheim in Ittigen. «Im Moment passt das noch», sagt er. Dass er den Titel für den «Newcomer des Jahres» dem Leichtathleten Julien Wanders überlassen musste, störte ihn nicht. «Klar hätte ich gerne gewonnen. Aber die Konkurrenz war stark, und Julien hat den Titel verdient.» Nicht alle, vor allem aus der Radsportszene, goutierten die Wahl. Nicht so Hirschi: «Ich fand es cool, dass ich dabei sein durfte und einmal all die grossen Schweizer Sportler treffen konnte.»

Diese Aussage ist symptomatisch für den jungen Berner. «Er ist kein Angeber, manchmal ist er fast zu ruhig und bescheiden», meint die Mutter. Das bestätigte sich an der nächsten Ehrung. Der Radrennclub Bern feierte vor zwei Wochen sein erfolgreiches Mitglied in einem Hotel in der Innenstadt. Hirschi war mit den Eltern und den drei Geschwistern anwesend. Obwohl sich alles um ihn drehte, blieb er unaufgeregt und zurückhaltend.