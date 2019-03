Nur wenig später eröffneten sich dem Berner Team zwei weitere Grosschancen. Zunächst als Kummer in Unterzahl in Richtung Rytz stürmen konnte. Doch er wurde noch von EHCO-Verteidiger Tim Grossniklaus von den Beinen geholt.

Den zugesprochenen Penalty vergab Toms Andersons. Nur kurz darauf glich die Mannschaft aus der Dreitannenstadt in Überzahl nach einer starken Power-Play-Phase aus.

Mit Emotionen

Anders als noch im ersten Duell entluden sich regelmässig Emotionen. Erzürnt forderte beispielsweise Toms Andersons hinter dem gegnerischen Tor eine Strafe, weil er sich als gefoult betrachtete. Seine Linie lancierte gleich einen weiteren Angriff, bei welchem der gebürtige Lette die Scheibe mit der Wut im Bauch in die Maschen drosch.

Hatte Brent Kelly 2018 in den Halbfinals gegen Olten sowie im ersten Duell der aktuellen Serie keinen Treffer realisieren können, war sein Führungstor zum 3:2 umso sehenswerter: Ex-Tigers-Captain Pascal Pelletier fuhr seitlich in Richtung gegnerisches Tor, drehte ab und passte aus der Drehung auf Kelly, der aus mittlerer Distanz ins rechte, hohe Eck traf.

Nachdem Kelly kurz vor Drittelsende in die Bande gecheckt wurde, entluden sich die Emotionen in einer Massen-Keilerei (sieben Zwei-Minuten-Strafen sowie zwei Zehn-Minuten-Strafen).

Beide Teams erarbeiteten sich in der Folge jede Menge verheissungsvoller Angriffe, um die herausgearbeiteten Chancen in der Hitze des Gefechts gleich wieder zu versieben und nach einem torlosen dritten Drittel in die Overtime einzuziehen.

Als SCL-Trainer Per Hanberg kurz vor dem Puck-Einwurf zur Verlängerung übers Eis schritt, machte er mit seinen Gesten noch einmal die Fans heiss. «Sie sind unser siebter Mann auf dem Feld», sagte er vor dem Start in die Serie. Und tatsächlich trug das Publikum den SCL zum Sieg.

Auch wenn die Verlängerung zusehends zu einem Abnützungskampf führte, in welchem letztlich Kommissar Zufall eng in die Entscheidungsfindung einbezogen wurde. So hatte beispielsweise Pascal Pelletier in der 70. Minute den Siegtreffer auf dem Stock, als er alleine auf Simon Rytz losziehen konnte, doch der Olten-Keeper gewann das Duell.