Kein Favorit im Berner Showdown

Offensive:

Keine Equipe erzielte in der regulären Spielzeit mehr Treffer als Wiler-Ersigen (144). Demgegenüber buchte Köniz im Playoff gegen Zug in fünf Partien sagenhafte 52 Tore (!). Beide Maschinerien scheinen gut geölt, in beiden Teams gibt es begabte Offensivkünstler, die mit Einzelaktionen oder Traumpässen den Unterschied ausmachen können. Nimmt man die Entwicklung der letzten Wochen als Massstab, scheint Köniz in der Offensive aber ein My eingespielter, gefährlicher und effektiver als Wiler-Ersigen, das in dieser Saison schon mehrere Offensivformationen testete und in einigen Spielen die Effizienz vermissen liess. Wiler-Ersigen - Köniz 1:1.

Erfahrung:

Mit Rekordnationalspieler Matthias Hofbauer (37), dem finnischen Weltmeister Tatu Väänänen (36), den Routiniers Dave Wittwer (32) und Joel Krähenbühl (33) oder Magier Daniel Johnson (32) ist die Fraktion an gestandenen Führungsspielern bei Wiler-Ersigen richtig gross. Bei Floorball Köniz hingegen gingen nach dem Titelgewinn diverse erfahrene Integrationsfiguren von Bord, die Dichte an Routiniers ist kleiner. Auf der anderen Seite wissen die Könizer aus der letzten Saison genau, was es braucht, um erfolgreich durch das Playoff zu marschieren. Trotzdem Vorteil für Wiler-Ersigen. Wiler-Ersigen – Köniz 2:1.

Direktvergleich:

Dreimal kreuzten die Teams diese Saison die Klingen. Im Supercup, dem Vergleich zwischen Meister und Cupsieger, schwangen die Könizer ebenso obenauf (6:3) wie in den Partien in der regulären Saison (5:4 und 4:3). Mit dem Sieg im letztjährigen Superfinal, mit dem sich Köniz erstmals zum Meister kürte, liegt die Serie sogar bei vier Erfolgen am Stück. Das dürfte den SV Wiler-Ersigen zwar kaum merklich beunruhigen, im Hinterkopf kann es jedoch trotzdem eine Rolle spielen. Wiler-Ersigen - Köniz 2:2.

Ausländer:

Der Könizer Tscheche Patrik Doza befindet sich in der Form seines Lebens, sammelte zuletzt Punkte nach Belieben. Der finnische Stürmer Tuomas Iskola ist zum Playoff fit geworden und macht die Offensive deutlich variabler. Auf den dritten Könizer Ausländer, Jonne Junkkarinen, ist in der Defensive Verlass. Bei Wiler hat Captain Väänänen die Rolle des Führungsspielers schlechthin. Stürmer Johnson knüpft nach langer Verletzungspause zu alter Stärke an. Angreifer Miro Lehtinen aus Finnland zeigte im Playoff aufsteigende Tendenz und ist wie der tschechische Verteidiger Daniel Sesulka ein Mann, der kaum Fehler begeht. Punkt für beide. Wiler-Ersigen - Köniz 3:3.

Coaching:

Thomas Berger von Wiler ist eine Kapazität und ein Titelhamsterer, der das Unihockey seit Jahrzehnten prägt. Für Jyri Korsman ist es die erste Saison in der Schweiz. Die spielerische Handschrift des Finnen ist bei Köniz erkennbar. Er arbeitet akribisch, legt Wert auf Kreativität und könnte dank seiner Frische und innovativen Ideen noch Zusatzressourcen bei den Akteuren freilegen. Deshalb je ein Punkt. Wiler-Ersigen - Köniz 4:4.

Fazit:

Der Formaufbau beider Mannschaften scheint perfekt zu stimmen. Beide sind gerüstet für eine spektakuläre Serie, die heute Samstag mit dem TV-Spiel in Kirchberg (17 Uhr) startet. Einen Favoriten gibt es nicht.