Fünf Erfolge feierten die Könizer zuletzt in Serie, was sie auf den zweiten Rang gehievt hat. Dreimal mussten sie indes den Umweg via Verlängerung in Kauf nehmen, und nicht immer dürften die Trainer und die Akteure mit den Darbietungen restlos zufrieden gewesen sein. «Es ist gut, zu wissen, dass man auch Spiele gewinnt, in denen es nicht perfekt läuft», sagt Captain Stefan Castrischer.

Als Spiegelbild für die letzten Wochen steht das Derby gegen die Tigers Langnau. Die achtplatzierten Emmentaler, die noch um den Einzug ins Playoff kämpfen, verlangten dem Meister alles ab, wirkten in den ersten zwei Dritteln angriffslustiger und frischer, sie spielten schlicht besser als das Heimteam. Erst als die Tigers zu Beginn des letzten Drittels nach einem Penalty durch Martin Kisugite auf 3:1 erhöhten, erwachten die Könizer aus ihrer Lethargie und zeigten den Spirit eines Meisters. «Zunächst fehlte das Feuer, und wir kamen nicht wie gewünscht in die Zweikämpfe. Dafür war die Reaktion im letzten Drittel dann sehr gut», erklärt Verteidiger Castrischer.

Das Glück erzwingen

Wie oft in den letzten Runden bewahrten die Könizer die Ruhe und drehten auf, als es nötig war. Sie erzwangen mit einer präziseren Herangehensweise als in den ersten zwei Dritteln den Ausgleich. In der Verlängerung dauerte es keine halbe Minute, ehe Topskorer Patrik Doza den Zusatzpunkt mit seinem Tor zum 4:3 sicherte. «Das Team wurde nach dem Titel auf einigen Positionen verändert und befindet sich noch in einem Prozess. Aber es läuft immer besser, die Automatismen kommen. Deshalb sind wir für das Playoff sehr zuversichtlich», erzählt Captain Castrischer.

Was das Könizer Eigengewächs noch stört, «sind die vielen unnötigen Gegentreffer. Da müssen wir in Zukunft konzentrierter agieren.» Eine Tatsache, die sich auch im Torverhältnis widerspiegelt. Plus 20 beträgt die Könizer Bilanz nach 18 Runden. Zum Vergleich: Bei Leader GC stehen plus 47 zu Buche, der Dritte Wiler-Ersigen verzeichnet ein Plus von 46, und auch das viertplatzierte Ma­lans ist klar im Plus (36). Die Tordifferenz der Vorstädter korrespondiert also mit den vielen engen Siegen. Sollte das im Playoff so bleiben, wäre in Köniz sicher niemand böse. Denn wahre Champions siegen auch dann, wenn nicht alles perfekt läuft.