Im Cup mit guten Aussichten, in St. Gallen schwach

Bis jetzt war Herzogenbuchsee vom Losglück begünstigt, traf bis jetzt ausschliesslich auf Kontrahenten aus der dritten Spielklasse. Und auch jetzt kann das Team von Trainer Beat Flury darauf hoffen, einen schlagbaren Gegner zugeteilt zu erhalten. Die Spitzenteams wurden in den letzten Runden wiederholt gegeneinander gelost, von den ersten vier der NLA ist lediglich Spono Nottwil im Halbfinal vertreten.

Dazu kommen die zweiten Mannschaften von Zug und Brühl St. Gallen, die in der NLB spielen. Diese sind nicht zu unterschätzen, einige Akteurinnen mit NLA-Erfahrung gehören diesen Teams an. In Reichweite sind sie aber für den HVH allemal. Die Halbfinalpaarungen werden am kommenden Sonntag in der Mittelholzhalle ausgelost, wenn der HVH in der Meisterschaft auf Kreuzlingen trifft.

Früh distanziert

Am Samstag traten die HVH-Frauen auswärts bei Brühl St. Gallen an und konnten nicht an die Leistung vom Mittwoch anknüpfen. Früh wurden die Oberaargauerinnen distanziert, bereits nach 15 Minuten lagen sie 2:10 in Rückstand. Mit vielen technischen Fehlern ermöglichten sie Brühl immer wieder Gegenstösse und verloren die Partie sehr deutlich mit 19:41.