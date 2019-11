Huttwil verspielt seinen 3:1-Vorsprung

Thun hingegen enttäuschte beim vormaligen Schlusslicht Seewen und erzielte nicht einmal ein Tor. Je ein Gegentreffer pro Drittel besiegelte die 0:3-Niederlage der Berner Oberländer.

Huttwil fasst nach der Runde vom Wochenende die rote Laterne. Die Oberaargauer spielten auswärts gegen Dübendorf recht gut, blieben aber am Ende als enttäuschte Verlierer zurück. Und das trotz eines 3:1-Vorsprungs. Patrick Meyer hatte für sein Team in der 41. Minute zum dritten Mal getroffen. Innert lediglich sieben Minuten drehte Dübendorf danach die Partie und siegte 4:3.

Und so musste Huttwil den verpassten Chancen nachtrauern. Zum Beispiel als die Oberaargauer fast zwei Minuten in Überzahl spielen durften, dabei aber kein Tor erzielten. Kurz vor Schluss agierten sie nach einem gegnerischen Ausschluss mit 6 gegen 4 Feldspielern, doch auch in dieser Situation wollte der Puck nicht ins Netz.

Lyss, der vierte Berner Verein war am Wochenende spielfrei. Die nächste Runde der MSL ­­findet erst am kommenden ­Samstag statt.