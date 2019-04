Heimsieg für De Graaf

Wout de Graaf vom organisierenden TV Zollikofen hat die Mittelland-Meisterschaft gewonnen. Der SM-Dritte von 2018 dominierte die zweithöchste Kategorie (K6) vor allem mit seinen Darbietungen am Sprung sowie am Reck. Schweizer Meister Patrick Aegerter (Lyss) und SM-Silbergewinner Daniel Stucki (Belp) starteten in Zollikofen in der höchsten Kategorie (K7).