Halbe Endstation

Es war das fünfte Mal, dass Uni Bern gegen Volley Schönenwerd antreten musste – musste deshalb, weil es in den vier Spielen zuvor nur gerade einen Satzgewinn zu bejubeln gab. 1:9 hiess das Satzverhältnis in der Meisterschaft, und auch in der ersten Viertelfinalpartie des Playoffs am Samstag hatte Uni mit 0:3 das Nachsehen.