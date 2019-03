Keine 24 Stunden später gelang es dem Meister auch in Zug, den Schwung des Vorabends mitzunehmen – zumindest in den ersten zwei Spielabschnitten, nach denen die Mannschaft des finnischen Trainers Jyri Korsman komfortabel 4:1 in Führung lag. Was folgte, war aber vermutlich eines der schlechtesten Drittel in dieser Saison. Die Zuger holten Tor um Tor auf, drehten die Partie am Ende komplett und gewannen 6:5. Und so steht die Serie nach dem ersten Wochenende 1:1, obschon die Könizer gefühlt bereits einen Schritt weiter waren.

Wenngleich sich der Meister das wohl etwas anders vorgestellt hätte, gibt es dennoch ein gutes Omen: Im letztjährigen Playoff, in dem sich Köniz und Zug ebenfalls schon im Viertelfinal duellierten, liefen die ersten beiden Spiele nach einem ähnlichen Muster ab, hiess es nach zwei Vergleichen ebenfalls 1:1. Köniz setzte sich in der Serie aber 4:1 durch und holte am Ende der Saison den Meistertitel.

Souveräner SVWE

Keine Blösse gab sich am ersten Playoff-Wochenende der SV Wiler-Ersigen. Die Unteremmentaler gewannen beide Partien (9:4 zu Hause und 5:3 auswärts) gegen den UHC Uster und legten in der Serie mit 2:0 Siegen vor, obschon sie auf Routinier und Schlüsselspieler Matthias Hofbauer verzichten mussten, welcher privat in Südamerika weilte.

Volle Kraft voraus: Wiler-Ersigen und Captain Tatu Väänänen haben den Halbfinal fest im Blick.

(Bild: Marcel Bieri)

Allerdings machten die Zürcher dem Rekordmeister das Leben in beiden Spielen schwer. Im ersten Vergleich stand es nach dem ersten Drittel 4:4, ehe Wiler-Ersigen einen Gang höherschaltete und letztlich zu einem souveränen Sieg kam. Und auch im zweiten Spiel am Sonntag in Uster war das Geschehen lange Zeit ausgeglichen. Der SV Wiler-Ersigen entschied die Partie erst sehr spät durch zwei Tore in den letzten 10 Minuten.