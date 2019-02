Die Entscheidung zuungunsten von Wiki-Münsingen fiel in der Verlängerung des entscheidenden Spiels bei Valais-Chablais. Romain Seydoux erzielte für das Heimteam in der 67. Minute das 3:2; in Martigny kann damit weiter das Ziel Aufstieg in die Swiss League angestrebt werden. Für die Aaretaler geht damit eine Saison zu Ende, in der sie nach einem schwachen Start im Herbst trotz vielen verletzungsbedingten Ausfällen Sieg an Sieg reihten; und in der sie sich souverän fürs Playoff qualifizierten.