Gerber lässt Zukunft offen

In Wichtrach hätte man gerne noch etwas länger Eishockey gespielt. «Wenn man ins Playoff startet, will man nicht nach nur einer Woche bereits in die Ferien», sagt Trainer Stefan Gerber. Die Chance, die Saison zu verlängern, bot sich am Dienstag in Dübendorf. Die Aaretaler verloren nach einer 3:1-Führung noch 3:4, die Zürcher gewannen die Serie 3:0.