Die Vor-Ort-Zuschauer-Zahlen im Handball sind höher als jene im Unihockey. Und einzelne Clubs verzeichnen einen bemerkenswerten Anstieg. Patrice Hitz, der Geschäftsführer des BSV Bern, sagt, der Schnitt habe um 70 Prozent angehoben werden können. 931 Personen verfolgen im Mittel die Partien des Vereins. Hitz erklärt, die erhöhte Präsenz sei ein Segen, die Clubs und deren Sponsoren würden dadurch national stärker wahrgenommen.

Den Trend in Bezug auf die Zuschauerzahlen indes führt er vorab auf die verbesserte Infrastruktur zurück. Der BSV trägt die Partien seit dieser Saison in der schicken Mobiliar-Arena aus. Der gleichfalls beachtliche Anstieg, den das im Mittel vor 937 Menschen spielende Pfadi Winterthur aufweist, dürfte genauso mit dem Umzug in eine neue Halle zu tun haben.

Meister Wacker Thun nämlich war durch seine Champions-League-Teilnahme im TV zuletzt so präsent wie keine andere Handballmannschaft hierzulande – und verzeichnet einen Rückgang. 835 Leute besuchten die Begegnungen der bisherigen Saison im Schnitt. Das ist für die in den Jahren davor beim Publikum ausgesprochen beliebten Berner Oberländer ein sehr bescheidener Wert. In ihrem Fall war die Fernsehpräsenz möglicherweise gar kontraproduktiv: Feststellbar ist bei potenziellen Zuschauern eine Art Übersättigung.