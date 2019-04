FCL verlässt Abstiegsplatz

In der 1. Liga (Gruppe 2) konnte der FC Langenthal im Nachholspiel gegen Luzern II einen eminent wertvollen Sieg feiern. Die Oberaargauer schlugen die Nachwuchsequipe der Innerschweizer nach beherzter Leistung 3:0. Langenthal stellte die Weichen für den Erfolg bereits in der Startphase mit zwei frühen Toren in der 9. und 20. Minute. Dank des Siegs verliess die Mannschaft von Trainer Willy Neuenschwander die Abstiegsränge. Der FCL hat nun gleich viele Punkte, aber das bessere Torverhältnis als der FC Bassecourt, der auf einem Abstiegsplatz liegt.