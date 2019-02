Am heutigen Samstagabend ab 19.15 Uhr – SRF 2 überträgt das Finalspiel erstmals live – wird sich weisen, ob die Cup-Trophäe zum achten Mal, seit der Final seit 1991 auf dem Grossfeld ausgetragen wird, in den Kanton Zürich oder zum elften Mal in den Kanton Bern gehen wird. «Wir haben sehr viel Lust, endlich wieder mal etwas richtig Grosses zu erreichen», sagte Tigers-Topskorer Simon Flühmann schon nach dem Halbfinal gegen Floorball Köniz, bei welchem er mit einem Hattrick zum Matchwinner avanciert war.

Emmentaler Cup-Tradition

Letztmals ging die Cup-Trophäe im Jahr 2010 ins Emmental. Doch die Tigers stehen eigentlich in einer Liebesbeziehung mit dem K.-o.-Wettbewerb. Schon der Vorgängerclub, der UHT Zäziwil, gewann in den Jahren 1986 (damals noch auf dem kleinen Feld) und 1998 den Pokal. Zusammen mit den drei Erfolgen aus den Jahren 2007, 2009 und 2010 unter dem neuen Namen Tigers Langnau sind die Emmentaler der zweit erfolgreichste Verein der helvetischen Cup-Historie (an der Spitze steht Chur mit sieben Titeln).

Beim letzten Triumph vor neun Jahren bereits im Kader der Tigers stand Abwehrpatron Stefan Siegenthaler, der sich um die Schwere der Aufgabe im Final gegen den in der Offensive so stark besetzten Branchenleader GC bewusst ist. Der Captain weiss aber auch, «dass in einem einzigen Spiel alles möglich ist und vieles von der Tagesform abhängt». Zudem verweist Siegenthaler auf eine der Stärken der Tigers, «das Kollektiv», und ergänzt: «Wenn jeder Spieler 110 Prozent gibt, können wir jeden schlagen. Wir haben schon bewiesen, dass wir dazu fähig sind.»

GC will derweil natürlich verhindern, dass die Tigers überhaupt ins Spiel finden. Captain Luca Graf, der im Gürbetal aufwuchs und bei Floorball Köniz in der NLA debütierte, erklärt selbstbewusst: «Wir werden von der ersten Sekunde an versuchen, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen.»

Im Umfeld der Tigers freut man sich seit Wochen auf den Final in Bern. Die Anfrage nach Tickets war gross, die Emmentaler werden in der mit über 3000 Fans ausverkauften Halle in den Genuss eines gefühlten Heimspiels kommen, was bestimmt kein Nachteil ist. Für Tigers-Sympathisanten, die kein Ticket haben, organisiert der Verein in Biglen in der Espace-Arena übrigens ein Public Viewing mit einer Grossleinwand. Dort sollen dann zu späterer Stunde auch Spieler der Tigers dazustossen. Im Idealfall mit einem Pokal im Gepäck. Damit die Gefühlswelt im Emmental wieder in Ordnung ist.