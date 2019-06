Marc Hirschi (20), Ittigen

Marc Hirschi posiert am Sonntag gut gelaunt vor dem Start. Fotos: Marcel Bieri

«Das Wochenende hat Spass gemacht und war ein schönes Erlebnis. Vor allem die grosse Aufmerksamkeit ist an meiner ersten Tour de Suisse neu für mich. Die ist viel höher als an anderen Rennen, so war ich auch erstmals beim Fernsehen. Es ist schön, wenn man so nahe von daheim starten kann. Die vielen Zuschauer, sei es schon an der Teampräsentation am Freitag oder nun am Wochenende, motivieren einen Fahrer extrem. Auf die zweite Etappe in Langnau habe ich mich enorm gefreut, meine Familie und Fans hatten sich auf dem Chuderhüsi eingerichtet. Die Stimmung dort oben war wirklich toll. Die Eltern sind auch am Montag am Start und am Ziel wieder dabei.