Erkämpft sich Wiler-Ersigen den 12. Meistertitel?

Am Samstag werden die Meister im Unihockey im Superfinal gekürt. Bei den Männern kommt es in der SWISS Arena in Kloten zur Paarung zwischen GC und dem SV Wiler-Ersigen (20.15 Uhr). 2005 und 2012 standen sich die beiden Teams schon in einer Finalserie gegenüber - beide Male gewannen die Berner.