Würde ich das tun, wären die Schmerzen am nächsten Tag immens», sagt der 37-Jährige. Ist seine Karriere deshalb doch beendet? Aufgeben will der bald zweifache Familienvater nicht. «Ich habe einen Vertrag als Spieler. Wenn ich plötzlich wieder fit werde, wieso soll ich dann nicht wieder auflaufen?», fragt er rhetorisch. Es sei ihm zwar durchaus bewusst, dass dies eher unwahrscheinlich sei.

Er sehe aber keinen Grund dazu, den Löffel hinzuschmeissen, wenn es immer noch eine kleine Chance gebe. «Wenn alles gut geht und ich einen Vertrag kriege, würde ich sogar noch im nächsten Jahr spielen», sagt Campbell weiter. Seine Situation sei speziell, denn Druck, zu handeln, verspüre er keinen. Er würde dem Eishockey gerne treu bleiben. Klappt das aber nicht, kann er immer noch in Nordamerika sein Lehrerpatent erwerben und später in der Schweiz unterrichten. So stehen ihm alle Türen offen, egal, ob im Sport oder ausserhalb.

«Nichts Mystisches»

In letzter Zeit hat die Aufgabe im Coachingstaff sein Interesse geweckt. Seit Noël Guyaz’ gesundheitsbedingtem Ausfall ist Campbell Assistenztrainer an der Seite von Per Hånberg. Dort hilft er dem Schweden in unterschiedlichen Bereichen. «Es ist ein Vorteil, dass ich erst kürzlich noch spielte», erklärt er. Unlängst hat Hånberg auch seinen Einsatz zur Verbesserung des Powerplays gelobt, während Campbell aber relativiert. «Da war nichts Mystisches dabei.

Ich habe die Spieler nur an einzelne Details erinnert. Beispielsweise auch mal die Scheibe hinter dem Tor durch zu spielen oder zu versuchen, den Verteidiger zu täuschen», verrät Campbell bescheiden. Gerade im Powerplay sei auch das Selbstvertrauen wichtig, in Gesprächen habe er versucht, das weiterzugeben. «Für mich war Anfang Saison klar, dass ich nicht spielen kann. Deshalb habe ich meine Hilfe angeboten», erinnert sich Campbell. Zuerst war er für die Statistiken und das Video zuständig. Dass er nun als Assistent mehr Einfluss aufs Spiel haben kann, freue ihn sehr.

In zwei Wochen beginnt für Campbell eine spezielle Zeit. Erstmals wird er die Playoffs als Trainer miterleben. «Es ist klar, dass ich lieber spielen würde. Als Trainer kann man keine Tore schiessen», sagt er. Helfen kann der ehemalige Mittelstürmer aber durchaus. Er versuche Tipps zu geben. «Ich habe mir in diesen Situationen immer positive Ereignisse in Erinnerung gerufen», sagt Campbell. «Ich sage den Spielern: Denk dran, wie du da ein Tor geschossen hast oder wie wir eine Partie gewonnen haben.»