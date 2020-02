Sie beenden die Qualifikationsphase damit nicht auf dem letzten, sondern auf dem vorletzten Platz. Und treffen im Playout auf… die Tigers. Die Emmentaler blicken wie die Oberländer auf eine ernüchterne Spielzeit zurück, während es bei den Thunern vorderhand an Erfahrung mangelte, fehlte es bei ihnen an Konstanz. Trainer Matthias Gafner sprach von einer «misslungenen Saison». Das Playoff war ihr Ziel, aber dieses haben sie am Ende doch deutlich um sechs Punkte verpasst.

Deshalb lautet ihre neue Zielformulierung: So schnell wie möglich den Ligaerhalt sicherstellen. Natürlich ist das auch Motto des UHC Thun. Im Playout-Duell, das am Sonntag in der Espace-Arena in Biglen startet, befinden sich die Thuner allerdings in der Rolle des Aussenseiters, zumal sich ihr Topskorer David Simek einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Doch durch den Sieg vom Sonntag haben die Spieler Selbstvertrauen getankt, sie wissen, dass sie die Tigers bezwingen können. Es war ein Sieg fürs Gemüt – der den UHC Thun vielleicht zum frühzeitigen Ligaerhalt antreibt.