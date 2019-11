Dreikampf der Schwergewichte

Die Gruppe 1 in der 3. Liga hat es in sich. Interlaken und Dürrenast sind im Frühjahr aus der 2. Liga abgestiegen. Für die Thuner bedeutete dies der erste Gang in die 3. Liga seit 1981. Der FCI hat in den vergangenen zehn Jahren sieben Saisons in der 2. Liga absolviert. Das Team von Bernhard Hodler führt nun die Rangliste an. Einen Punkt vor Allmendingen. Der FCA ist ebenfalls ein vormaliger Club aus der 2. Liga, klopfte 2016 sogar an die 2. Liga interregional und verpasste den Aufstieg nur wegen der höheren Anzahl Strafpunkte. Eine Saison später folgte der tiefe Fall mit dem Abstieg in die 3. Liga.