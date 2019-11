Die Spitze und viel Nachwuchs

In den beiden Hauptrennen des Langenthaler Stadtlaufs setzten sich mit Fabian Kuert und Nicole Egger zwei einheimische Spitzenläufer durch. Im Männerrennen über 7,5 Kilometer vermochten zunächst der Mittelstreckenspezialist Michael Curti und der ehemalige Radrennfahrer Jan Rüttimann dem Tempodiktat von Vorjahressieger Fabian Kuert standzuhalten. In der zweit­letzten Runde ging Kuert dann allein in Führung und siegteschliesslich mit 6 Sekunden Vorsprung auf Curti.