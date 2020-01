Die Lysser Auferstehung

Diese bewies Lyss auch jetzt, um das wegen Verletzungen zeitweise ausgedünnte Kader zu ergänzen. Geholt wurde Verteidiger Sébastien Colomb, der mehr als ein Jahr kein Spiel mehr bestritten hatte. Meyer kannte ihn noch aus dem Bieler Nachwuchs. Und man durchforstete die Teamlisten der letzten Saison nach Spielern, die aktuell nirgends unter Vertrag standen. Und fand so den Kanada-Schweizer Chris Smith, der nach einem Jahr bei den Ticino Rockets nach Übersee zurückgekehrt war.

Colomb trug sich bereits mit zwei Toren, Smith mit zwei Assists in die Skorerliste ein. Zudem befasste man sich mit dem Gedanken, den NLA-erfahrenen Routinier Joel Fröhlicher (zuletzt Basel) zu lizenzieren. Davon nahm man Abstand, weil Fröhlicher beruflich stark beansprucht ist.

Zudem half den Lyssern der von Sportlern immer wieder bemühte Grundsatz, Spiel für Spiel zu nehmen. Meyer wiederholt, was Routinier Bruno Blatter bereits vor zwei Wochen gesagt hat: «Wir beginnen nicht zu rechnen, was wir noch brauchen, um ins Playoff einzuziehen», sagt der Trainer des SCL.

Lyss ist derzeit wegen der schlechteren Tordifferenz gegenüber Wiki-Münsingen unter dem Strich klassiert, tritt am Mittwoch in Huttwil (bereits in der Abstiegsrunde) sowie am Samstag in Chur (fast sicher im Playoff) an. Mit Leistungen wie zuletzt besitzt das Team gute Chancen,im Playoff mit dabei zu sein.